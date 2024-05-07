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Эксперты не исключили роста продаж новых авто в России до 1,5 млн по итогам года

«Открытие»: в РФ годовые результаты продаж в 1,5 млн новых автомобилей достижимы
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России по итогам года может быть продано 1,5 млн новых автомобилей. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка «Открытие», с которым ознакомились «Известия» 7 мая.

«Так или иначе, общий результат бизнеса первых четырех месяцев в 477 тыс. сделок всё еще оставляет шанс на то, что рынок в целом в текущем году вырастет до 50% относительно прошлого года. Большая часть товара, конечно же, придется на машины тех или иных китайских марок. В этом свете, а также с учетом работы локальных заводов российских марок и Haval и поставок по параллельному импорту в нашей стране продолжается затоваривание складов. Прервать этот процесс можно только радикальным увеличением объемов продаж», — отметили аналитики.

При этом эксперты обратили внимание на то, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы в ближайшее время ежемесячные продажи новых автомобилей в России хотя бы начали приближаться к 200 тыс. штук.

«Для нашего авторитейла с его нынешней невысокой покупательной способностью более реально выглядят куда более скромные объемы бизнеса. Май и июнь станут решающими для точного понимания трендов автобизнеса за год в целом. Если рынок не будет падать ниже 135–140 тыс. машин в месяц, то к концу декабря объем в 1,5 млн автомобилей вполне вероятно будет достигнут», — объясняется в обзоре.

Кроме того, эксперты, проанализировав результаты продаж на рынке новых авто, сообщили, что апрель продемонстрировал относительно высокие объемы бизнеса, почти сравнимые с показателями марта. Ажиотаж, вызванный ожиданиями очередной волны увеличения стомости, постепенно спал, склады были щедро наполнены, и наличие лишних машин не давало многим брендам из КНР повышать цены.

По информации аналитиков, в апреле продажи новых легковых и LCV-автомобилей составили 143,7 тыс. штук. Показатель оказался на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 78% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Ярким рекордом продаж отметилась Lada: была реализована 45 551 машина, что стало лучшим результатом за месяц с 2012 года.

«В мае к ограничивающим рост рынка факторам добавятся длинные выходные. В то же время производители в связи с необходимостью поддержания объемов и дальше будут помогать продажам поддержками. При относительной стабильности курса рубля можно рассчитывать, что результаты мая окажутся схожи с апрельскими», — уточнили в банке «Открытие».

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Накануне агентство «Автостат» сообщило, что по итогам апреля в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Этот показатель стал минимальным за последние 10 месяцев, более низкий результат был зафиксирован в июне 2023 года (55,7 тыс. единиц).

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