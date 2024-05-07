Эксперт назвал особенности переданных на фронт танков Т-90М «Прорыв»

Российский основной танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией Т-90. Он был принят на вооружение в 2020 году и пользуется популярностью за рубежом, рассказал во вторник, 7 мая, военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал особенности переданных на фронт боевых машин.

Накануне сообщалось, что в преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам (ВС) РФ эшелон танков Т-90М «Прорыв», передает RT.

«Надо сказать, что у него (Т-90М. — Ред.) установлена новая башня, довольно красивый вид у этого танка, современный. Он оснащен системой управления огнем «Калина», и вооружение, и новые автоматы заряжания использовать могут, и боеприпасы довольно современного образца. Модернизированная пушка калибра 125 мм, дистанционно управляемая 12,7-миллиметровая зенитная установка, что тоже весьма эффективно», — рассказал Кошкин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что улучшалось и место командира, и управление огнем. Также у него модульная защита третьего поколения, так что этот танк отвечает запросам сегодняшнего дня и в условиях специальной военной операции (СВО) зарекомендовал себя очень хорошо.

Т-90М ― флагманская модель в линейке, которая отличается совершенной приспособленностью к боевым условиям за счет не только всеракурсной защиты и всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем, но также благодаря повышенной живучести. Таким образом, флагман совмещает в себе технологичность современного оборудования и неприхотливость в эксплуатации младшей модели.

Ранее, 5 апреля, корпоративное издание «Уралвагонзавода» сообщило, что российские танки комплектуются штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам, сообщает 360.ru.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России. В нем в новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016–2027 годы. Его заменили на 2016–2034 годы.

До этого, 15 февраля, президенту России Владимиру Путину представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Последний он назвал лучшим в мире. Российский лидер отметил, что танк необходимо в дальнейшем развивать и модернизировать.