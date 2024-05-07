Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Общество
Защита Мартыновой обжалует приговор за покушение на убийство дочери
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Лукашенко назвал русофобию трендом у европейских элит
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Мир
Австрийский депутат осудил желание Вены укрепить сотрудничество с НАТО
Сюжет:

Эксперт назвал особенности переданных на фронт танков Т-90М «Прорыв»

Военный эксперт Кошкин: танк Т-90М оснащен системой управления огнем «Калина»
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский основной танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией Т-90. Он был принят на вооружение в 2020 году и пользуется популярностью за рубежом, рассказал во вторник, 7 мая, военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал особенности переданных на фронт боевых машин.

Накануне сообщалось, что в преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам (ВС) РФ эшелон танков Т-90М «Прорыв», передает RT.

«Надо сказать, что у него (Т-90М. — Ред.) установлена новая башня, довольно красивый вид у этого танка, современный. Он оснащен системой управления огнем «Калина», и вооружение, и новые автоматы заряжания использовать могут, и боеприпасы довольно современного образца. Модернизированная пушка калибра 125 мм, дистанционно управляемая 12,7-миллиметровая зенитная установка, что тоже весьма эффективно», — рассказал Кошкин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что улучшалось и место командира, и управление огнем. Также у него модульная защита третьего поколения, так что этот танк отвечает запросам сегодняшнего дня и в условиях специальной военной операции (СВО) зарекомендовал себя очень хорошо.

Т-90М ― флагманская модель в линейке, которая отличается совершенной приспособленностью к боевым условиям за счет не только всеракурсной защиты и всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем, но также благодаря повышенной живучести. Таким образом, флагман совмещает в себе технологичность современного оборудования и неприхотливость в эксплуатации младшей модели.

Не рОПКого десятка: Путин пообещал российской оборонке много работы
Президент оценил на Урале образцы бронетехники для СВО и рассказал о лучшем в мире танке

Ранее, 5 апреля, корпоративное издание «Уралвагонзавода» сообщило, что российские танки комплектуются штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам, сообщает 360.ru.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России. В нем в новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016–2027 годы. Его заменили на 2016–2034 годы.

До этого, 15 февраля, президенту России Владимиру Путину представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Последний он назвал лучшим в мире. Российский лидер отметил, что танк необходимо в дальнейшем развивать и модернизировать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024