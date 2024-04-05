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Российские танки получили штатную систему РЭБ для противодействия дронам

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Фото: ТАСС/Ситдиков Рамиль
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Российские танки комплектуются штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Об этом 5 апреля сообщила газета «Машиностроитель» (официальное издание «Уралвагонзавода»).

«На данный момент новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — сообщило издание.

Отмечается, что «Уралвагонзавод» с начала спецоперации стабильно обеспечивает российских военных спецтехникой, а по итогам марта 2024 года в полном объеме выполнил гособоронзаказ. Издание подчеркнуло, что отгрузка продукции идет своевременно по многом благодаря работе коллектива предприятия.

Не рОПКого десятка: Путин пообещал российской оборонке много работы
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16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России. В нем в новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016–2027 годы. Его заменили на 2016–2034 годы.

До этого, 15 февраля, президенту России Владимиру Путину представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Последний он назвал лучшим в мире. Российский лидер отметил, что танк необходимо в дальнейшем развивать и модернизировать.

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