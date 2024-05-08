9 мая — Глафира Горошница: лучший день для посадки гороха и картофеля

Церковь 9 мая чествует праведную Глафиру Амасийскую, известную в народе как Глафира Горошница. Этот день считался идеальным для посадки гороха, что и дало название празднику. Какие традиции, запреты и приметы связаны с народным торжеством — читайте в материале «Известий».

Глафира Горошница в 2024 году — история праздника

Глафира жила в IV веке и была служанкой супруги римского императора Лициния. Однажды он воспылал страстью к юной девушке. Глафира рассказала обо всем царице и попросила у нее защиты. Хозяйка сжалилась над ней и помогла бежать из города. Беглянка направилась в понтийский город Амасия, где ее приютил епископ Василий.

В то время в городе строился храм. Глафира отдала святителю все свои сбережения и вновь обратилась к царице, попросив выделить ей еще средства. По пути послание было перехвачено и оказалось у Лициния. Узнав правду, он повелел немедленно доставить ему служанку и епископа. Однако праведная Глафира скончалась еще до того, как приказ был исполнен. Василия же сначала поместили в темницу, а затем казнили.

На Руси святая Глафира Амасийская почиталась как Глафира Горошница. Обычно в это время крестьяне начинали сажать горох и ранние сорта картофеля. Еще в старину в день памяти святой встречали первых ласточек, которых считали хранителями дома.

Глафира Горошница в 2024 году — традиции и приметы

Традиционно на Глафиру хозяйки подавали на стол блюда из гороха. В особом почете у славян были гороховая каша и гороховый суп с мясом. Наедались ими от души, чтобы здоровья и сил хватило на весь год. От этого зависело, насколько успешными будут полевые работы и будущий урожай.

Если на березах уже распустились почки, то можно было приступать к посеву бобовых и корнеплодов. Когда погода еще не устоялась, грядки посыпали торфом для защиты посадок от утренних заморозков.

Также в этот день обходили жилище. Если под крышей свила гнездо ласточка, это считалось хорошим знаком. Ласточкино гнездо издревле воспринималось как оберег от разных невзгод. Разорять гнезда или отлавливать птиц строго-настрого запрещалось. Иначе нарушившего запрет впереди ждали большие трудности.

Особенно радовались прилету ласточек молодые и бездетные семьи. Согласно народным поверьям, если в доме таких пар поселялась ласточка, то вскоре их ждало прибавление в семействе.

Глафира Горошница в 2024 году — что можно и нельзя делать

А вот свататься или вступать в брак на Глафиру Горошницу не рекомендуется. Наши предки верили, что образовавшиеся в этот день союзы будут непрочными, а супруги — неверными.

В праздничный день также нельзя стричь ногти и волосы. Существует поверье, что эти процедуры, проведенные в день почитания святой, могут неблагоприятно отразиться на здоровье.

Ранее «Известия» рассказали об истории народного праздника Фомаида Медуница и о том, как его отмечали в старину.