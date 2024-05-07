СФ может рассмотреть кандидатуры министров силового блока до 15 мая
Кандидатуры министров силового блока и главы МИД могут быть рассмотрены Советом Федерации до 15 мая. Об этом во вторник, 7 мая, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в эфире Первого канала.
«Полагаю, что до 15-го числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», — сказала она, уточнив, что сама процедура будет содержательной.
7 мая правительство РФ ушло в отставку после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Соответствующий указ подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. При этом прежние министры и вице-премьеры продолжат работу, но в статусе исполняющих обязанности.
В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.