В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву

Европейский союз (ЕС) разворует доходы от замороженных российских активов под предлогом помощи Украине. На это во вторник, 7 мая, в беседе с «Известиями» указал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины.

«Зная уровень мышления европейских коррупционеров, можно только догадываться, до какой степени дойдет столь абсурдное воровство. Под предлогом выделения средств на Украину они не обойдутся без таких проектов, как «танк будущего», о котором Шольц договорился с Францией, и к 2040 году обещают сделать какой-то танк, который заменит Leopard и Leclerc, направив существенные деньги именно на это, а не на Украину», — отметил депутат.

При этом, по его словам, другая часть денег пойдет на приобретение газа для той же Германии.

«Шольц же всё стремится договориться с Нигерией и Ганой, но для этого нужно вложиться в энергетическую инфраструктуру, чего он явно своими деньгами делать не хочет. Вот и собирает с миру по нитке под предлогом, что на Украину. Кроме того, только по официальным данным самого же ЕС, коррупция в нем составляет почти €200 млрд в год. Страшно представить, сколько составляет неофициальная цифра», — сказал Говырин.

Ранее, 3 мая, агентство Bloomberg сообщило, что США намерены возглавить группу, задача которой — предоставить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России. Эту идею Вашингтон обсуждает со странами G7, чтобы подписать соответствующее соглашение на саммите «большой семерки» в июне, добавили в агентстве.

При этом Financial Times в тот же день опубликовала материал, в котором утверждает, что должностные лица стран G7 в частном порядке признают, что идея полной конфискации замороженных активов России больше не обсуждается. Теперь изучаются альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов РФ.

В марте немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование Европейским союзом доходов от замороженных активов Центробанка РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центрального банка РФ.