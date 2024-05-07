Хабиров уволил задержанного по делу о взятке главу Минтранса Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров уволил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник, 7 мая, «Известиям» сообщила пресс-секретарь главы республики Диана Сафаргалеева.

«Глава Республики Башкортостан [Радий Хабиров] уволил задержанного министра транспорта Башкортостана Александра Клебанова, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Александру Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере», — рассказала она.

Сафаргалеева сообщила, что правоохранительные органы сейчас продолжают оперативные мероприятия, а Хабиров будет и далее помогать сотрудникам силовых структур, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей».

По сведениям источника «Известий», Клебанова задержали ранее в этот день. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Преступление было совершено во время распределения контрактов на ремонт дорог в Башкирии. Уточняется, что правоохранители уже долго ведут расследование этого дела, в нем фигурирует много имен.

Ранее, 1 мая, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын был арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве. Подробности его дела пока не обнародованы. Работа Кислицына заключалась в курировании выполнения государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона с 2016 года.

По такому же подозрению 25 апреля арестовали бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Мера пресечения назначена до 15 июня. По версии следствия, минимальная сумма взятки, которую дали подозреваемой, составила 123 млн рублей.