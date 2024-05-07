В Екатеринбурге мужчина выпал из окна горящей квартиры на 21-м этаже

В Екатеринбурге в многоэтажном доме произошел пожар на верхних этажах. Один мужчина, спасаясь от огня, сорвался с окна, сообщает 7 мая местное издание E1.ru.

Возгорание произошло в одной из квартир на 21-м этаже в доме на улице Союзной, пишет главное управление МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Прибывшая к месту вызова высотная техника не может развернуться по причине припаркованного автотранспорта. Для спасения людей с 21-го и ниже расположенных этажей сформированы звенья газодымозащитной службы», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС развернуло оперативный штаб на месте происшествия. Отмечается также, что с 19-го этажа был спасен один человек. По информации местных СМИ, спасатели подали ему веревку с крыши, после чего он разбил окно соседей и залез к ним в квартиру, чтобы выбраться из огня.

О состоянии сорвавшегося вниз с высоты мужчины не сообщается. Известно, что его погрузили в реанимобиль.

Накануне в жилом девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы также произошел пожар. Огнеборцы МЧС потушили огонь и спасли четырех человек с этажей, расположенных выше квартиры, в которой произошло возгорание.