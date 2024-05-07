В Екатеринбурге уволили пнувшую трехлетнего ребенка воспитательницу детсада

В Екатеринбурге воспитатель детского сада по итогам прокурорской проверки была уволена за применение насилия к трехлетнему ребенку. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Ведомство установило, что в конце апреля воспитатель детсада «Жемчужинка» во время уборки территории подошла и пнула сидящего на скамейке малыша ногой, после чего он упал лицом на землю. Сотрудница дошкольного учреждения не стала оказывать ребенку помощь, из-за чего он продолжал лежать лицом вниз.

В день инцидента была создана комиссия по служебному расследованию, а 2 мая воспитателя отстранили от исполнения обязанностей.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 27 апреля. На опубликованных кадрах видно, что женщина убиралась на территории детского сада, пока дети находились на прогулке. Некоторые из них сидели на лавочке. Педагог подошла и пнула сидящего на краю мальчика. Когда он упал, женщина продолжила уборку и не помогла ребенку встать. Позже стало известно, что воспитатель будет уволена.