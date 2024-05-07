Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве

Защита рыбопромышленника Олега Кана, известного как «дальневосточный крабовый король», подала апелляционную жалобу по делу об убийстве. Об этом сообщили 7 мая в Приморском краевом суде.

«Адвокат передал в суд апелляционную жалобу», — передает ТАСС слова представителя суда.

По версии следствия, Кан в 2010 году заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, якобы причастного к покушению на его жизнь. Убитый также занимался рыбным промыслом.

Кана 26 апреля приговорили к 17 годам заключения за организацию убийства во Владивостоке. Осужденный скрылся от следствия и находится в международном розыске. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сыновья убитого Иван и Антон Пхиденко в разговоре с «Известиями» назвали решение суда справедливым. Они признались, что станут «до конца спокойны» только тогда, когда «крабового короля» экстрадируют или задержат в России.

19 марта представитель ответчиков по судебному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока попросил суд закрыть дело в связи со смертью Кана. Позднее, 21 марта, представитель Генпрокуратуры заявил, что эти заявления, вероятно, являются инсценировкой. Одним из доказательств служит тот факт, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области не регистрировали обращение родственников Кана о его смерти, хотя законодательство предписывает такую процедуру.

По данным Генпрокуратуры, Кан и другие сахалинские коммерсанты задолжали государству сотни миллиардов рублей за незаконный вылов ракообразных на Дальнем Востоке. Иск на 358,7 млрд рублей был подан к 31 компании и 29 физическим лицам. Было установлено, что незаконный бизнес велся в регионе более 10 лет. Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе.