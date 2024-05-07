В Москве 18 мая отпразднуют день рождения парка «Сокольники»

В Москве 18 мая парк «Сокольники» отметит свой 93-й день рождения. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 6 мая.

Горожан в этот день в 14:00 приглашают присоединиться к праздничному фестивалю и настоящему модному показу на главной аллее парка. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в частности, развлекать гостей мероприятия будут ходулисты в костюмах.

Кроме того, на Фонтанной площади будут работать три фотозоны с 14:00 до 18:00. Помимо этого, с 16:00 до 16:45 на 4-м Лучевом просеке каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по кастомизации одежды. Также можно будет поучиться создавать собственные эскизы. Модный показ начнется в 18:00 на Фонтанной площади.

23 апреля стало известно, что 9 мая в южном ландшафтном парке «Остров мечты» пройдет большая бесплатная праздничная программа, приуроченная ко Дню Победы. Для горожан подготовили выставку боевой техники, полевую кухню, тематическую фотозону, песни военных лет и танцевальные спектакли.