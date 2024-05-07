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Ко Дню Победы в Театре Пушкина поставили повесть Бориса Васильева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Во вторник, 7 мая, и в среду, 8 мая, состоится на основной сцене театра премьера спектакля «Завтра была война» по прозе Бориса Васильева в постановке Владимира Киммельмана. В главных ролях — ученики худрука Театра Пушкина, заслуженного артиста России Евгения Писарева, и звезды сцены Евгения Дмитриева, Андрей Кузичев, Владимир Майзингер. Повесть о школьниках 1940-го года: они делают первые шаги во взрослую жизнь, любят, разочаровываются, мечтают о светлом будущем, но реальность готовит им серьезные испытания.

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«Я хотел сделать спектакль, в котором бы были задействованы все три мои выпуска в Школе-студии МХАТ, и чтобы вместе с ребятами сыграли и их педагоги», — рассказал Евгений Писарев.

«Завтра была война» — особая литература для худрука театра. Это его любимая книга Бориса Васильева. А 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения писателя.

Евгений Писарев питает надежды, что на спектакль придут не только те зрители, кто помнит советское прошлое, но и молодежь.

«Надеюсь, они откроют для себя такого писателя как Борис Васильев, несмотря на то, что этот автор не так раскручен и моден. Но всё, что он написал, — это великая советская литература. В спектакле на сцену выходит оркестр, центром декорации является огромная красная звезда, а актеры поют песни советских композиторов», — сказал Евгений Писарев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под звездой: в Пушкинском поставили спектакль «Завтра была война»

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