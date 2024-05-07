Под звездой: в Пушкинском поставили спектакль «Завтра была война»

Многим повесть Бориса Васильева «Завтра была война» известна по одноименному фильму 1987 года Юрия Кары с Ниной Руслановой, Сергеем Никоненко, Ириной Чериченко и Верой Алентовой в главных ролях. 7 и 8 мая в Театре Пушкина представят свое прочтение произведения советского классика. «Известия» побывали на репетиции и узнали, как события, предшествовавшие Великой Отечественной войне, прочувствовали молодые артисты и мэтры труппы Пушкинского.

С благословения Веры Алентовой

Идея постановки по повести Бориса Васильева принадлежит художественному руководителю Театра Пушкина Евгению Писареву. Но родилась она с подачи режиссера Владимира Киммельмана, который предложил ему сделать спектакль о школе. Интересы двух творцов сошлись в «Завтра была война», и началась работа над драматургией.

Как признался «Известиям» худрук, народная артистка России и прима театра Вера Алентова, которая сыграла завуча школы Валентину Андроновну в фильме Юрия Кары, можно сказать, благословила молодых артистов труппы на эту работу. Роль завуча в спектакле режиссер доверил Анастасии Лебедевой, партнерше Веры Валентиновны по другим постановкам Пушкинского. Она по-своему трактует образ Валендры, который так запомнился зрителям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я хотел сделать спектакль, в котором были бы задействованы все три мои выпуска в Школе-студии МХАТ, и чтобы вместе с ребятами сыграли и их педагоги, такие как Евгения Дмитриева, Андрей Кузичев, Владимир Майзингер, — поделился Евгений Писарев. — А режиссер Владимир Киммельман пригласил еще композитора Родиона Аверьянова и хореографа Ульяну Бачерникову. И мне нравится в этом спектакле взгляд современного молодого человека, который только сейчас прочел книгу Бориса Васильева.

«Завтра была война» — особая литература для Писарева. Это любимая книга Евгения Александровича. А 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения писателя Бориса Васильева. Поэтому и за работой своих учеников он следил пристально.

Школа со звездой

Главные герои спектакля — школьники. Ребята из 9 «Б» переживают конфликт отцов и детей, с надеждой смотрят в будущее, влюбляются и учатся прощать. Каждый старается быть честным комсомольцем и мечтает принести пользу Родине.

Девятиклассница Вика Люберецкая читает стихи «запрещенного и упаднического поэта» Сергея Есенина. Ее отец — директор авиационного завода с героическим прошлым. Но вскоре его арестуют как «врага народа». Завуч школы Валентина Андроновна устраивает травлю девочки. На защиту встает директор школы Николай Григорьевич и одноклассница Искра Полякова, мать которой — комиссар, не разделяет позицию дочери. Конфликт приводит к самоубийству Вики. Плохо заканчивался високосный год. Все надежды были на следующий, 1941-й. Но завтра — война. И многие из сегодняшних школьников не вернутся с нее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Нужную атмосферу постановке создают декорации Софии Егоровой. На сценическом круге она разворачивает громоздкие леса, на этажах которых расположены квартиры главных героев. А внизу — школьный класс с деревянными партами. Но неизменной константой декорации остается огромная красная звезда. Вершиной она упирается в колосники. Вокруг нее строится вся жизнь героев спектакля. Звезда то разгорается ярким алым пламенем, то приглушенно светит, создавая фон.

Еще одна рискованная идея принадлежит режиссеру. Владимир Киммельман наполнил спектакль не только мелодиями того времени, но и решил создать оригинальную музыкальную партитуру, которая звучит на протяжении всего спектакля. Все произведения, будь то песни советских композиторов или сочинения Родиона Аверьянова, исполняются без фонограмм, вживую, собственными силами. Среди студентов Писарева собрался целый оркестр. Для гастрольной жизни спектакля артисты-музыканты это дополнительные накладные расходы, но создатели пошли на это ради создания объемного пространства и атмосферы.

Комиссарша и компания

Распределение на роли сложилось сразу, второго состава в постановке нет. Елизавета Кононова играет эксцентричную Зиночку Коваленко. Для нее ориентиром была Наталья Негода, исполнившая роль в фильме. Но, создавая образ, она решила идти от себя. Единственное, что тяжело принималось, так это советская школьная форма с платьем и фартуком. Ведь, как подмечает актриса, она сразу дисциплинирует. Современные школьники привыкли к свободе не только в одежде.

— Тогда в СССР были более строгие рамки, а сейчас мы более свободны, — говорит актриса. — Это очень ценно, проживать то, что проживали наши родители, бабушки и дедушки. Мы многого не знали. Например, что такое райком. Пришлось изучить эпоху. Нам помогали в ней разобраться мастера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Елизавета Кононова в роли Зиночки Коваленко

Педагоги и наставники сыграли учителей и родителей. Владимир Майзингер с баяном — директор школы. Анастасия Лебедева в шерстяном платье на три размера больше, с указкой в руках и халой на голове — завуч Валендра. Андрей Кузичев — директор завода Леонид Сергеевич Люберецкий. Евгения Дмитриева вышла в комиссарской кожанке товарища Поляковой.

— Мне хотелось понять, кто моя героиня по сути, — рассказала Евгения Дмитриева «Известиям». — Кто она, женщина-комиссар? Нашла много материала о женщинах, идущих в революцию, начиная с Марии Спиридоновой, Ларисы Рейснер и так далее. Это повлияло на создание образа.

Как говорит Евгения Дмитриева, от таких ролей не отказываются. Безусловный плюс для нее и то, что на сцене рядом ее бывшие ученики и нынешние — это тоже подстегивало актрису.

Артем Кучеренко, студент 3-го курса Школы-студии МХАТ, уже не первый раз выходит в спектаклях Пушкинского. Худрук театра, он же мастер курса Евгений Писарев студентов постепенно приучает к сцене. Погрузиться в 1940 год и примерить на себя образ советского школьника — интересный эксперимент для 20-летнего юноши.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Режиссер хотел добиться от нас взгляда тех людей, которые смотрят на мир с большой верой в людей и в будущее, — рассказал Артем Кучеренко. — Мне сложно представить это время, потому что я родился в 2002 году. Когда я заканчивал школу, у нас не было формы. Нам не знакомо, как это — записываться на книгу в библиотеке, я могу ее спокойно скачать в интернете. Я завидую тем людям, что у них было настоящее общение, любовь. Люди писали письма друг другу. А мы переписываемся SMS и решаем вопросы в два клика.

За время репетиции артисты сплотились и стали настоящим 9 «Б». Как говорят «писаревцы», такое случается редко. Благодаря этому на сцене зрители видят настоящий ансамблевый спектакль.

Евгений Писарев питает надежды, что в театр придут не только те зрители, кто помнит советское прошлое, но и молодежь.

— Надеюсь, они откроют для себя такого писателя, как Борис Васильев, несмотря на то, что этот автор не так раскручен и моден, — сказал Евгений Писарев.— Но всё, что он написал, — это великая советская литература.

Премьера спектакля «Завтра была война» в постановке Владимира Киммельмана 7 и 8 мая на Основной сцене Театра Пушкина.