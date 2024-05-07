Sky News сообщил о взломе минобороны Великобритании китайскими хакерами

Хакеры из Китая, вероятно, совершили кибератаку на министерство обороны Великобритании и похитили банковские данные сотрудников. Об этом 6 мая сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Уточняется, что атака, случившаяся в понедельник, затронула в первую очередь систему расчета зарплат, однако кроме нее Китай также обвиняют в двух или трех попытках взлома данных сотрудников министерства обороны Великобритании.

«Кибератаке подверглась система начисления заработной платы нынешнему обслуживающему персоналу и некоторым ветеранам. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты», — говорится в публикации.

Телеканал также уточнил, что взломанная система не подключена к основным компьютерным системам ведомства и «была отключена после запуска проверки».

Ранее, 7 февраля, в национальной комиссии по информатике и гражданским свободам Франции (CNIL) сообщили, что личные данные более 33 млн французских граждан, включая даты рождения, номер и детали социального страхования и данные семейного положения были скомпрометированы в результате кибератаки на медицинские страховые компании. Отмечалось, что утечка не коснулась банковских данных, номеров телефонов, почтовых и электронных адресов.