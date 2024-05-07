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Юрист Гаврюшкин назвал способ быстро вернуть деньги при оплате по QR-коду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, как быстро вернуть деньги при оплате по QR-коду. Прежде всего, по его словам, покупателю следует обратиться с заявлением к тому, у кого была приобретена услуга или товар.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 6 мая, специалист отметил, что к заявлению будет необходимо приложить электронный чек, а также указать номер мобильного телефона, который использовался для оплаты по QR-коду. Помимо этого, потребуется указать реквизиты банка, куда надо зачислить возвращенные деньги.

«Система сама найдет информацию о трансакции клиента по номеру телефона и сформирует платежное поручение на возврат. Весь процесс от обращения до зачисления средств на счет клиента занимает несколько секунд», — подчеркнул Гаврюшкин.

Он отметил, что продавцу не придется сверять чеки и документы, а также формировать платежные поручения. Он только отправить средства обратно в приложении банка в режиме онлайн. В частности, это сводит к минимум вероятность ошибки на этапе возврата.

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Они призывают не расплачиваться через QR-коды в ненадежных магазинах и переписках

23 апреля кандидат экономических наук Ольга Тарасова рассказала о порядке возврата денег за товар. По ее словам, если товар возвращается из-за некачественности, продавец обязан вернуть деньги в течение десяти дней со дня возврата товара. Для возврата денег необходимо составить акт возврата, подписанный покупателем и продавцом. Расходы по перечислению суммы ложатся на плечи продавца, пишет RT.

10 апреля управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал «Известиям» о рисках при оплате по QR-коду. По его словам, оплата по QR-коду в крупных магазинах относительно безопасна, так как там терминал генерирует индивидуальный код под каждую покупку. Между тем юрист посоветовал оплачивать что-то по QR-коду только при уверенности в его подлинности, а также всегда проверять сумму платежа и реквизиты.

В марте эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал «Москве 24», что при совершении покупок в магазине есть риск отсканировать подменный QR-код для оплаты, который был создан злоумышленниками. Столкнуться с этим можно как на онлайн-, так и офлайн-площадках. Для безопасности в малоизвестных для человека офлайн-магазинах специалист посоветовал расплачиваться наличными.

18 января зампреда ВТБ Георгий Горшков рассказал, что в 2024 году в России может появиться единый QR-код для расчетов в магазинах. Банки и ЦБ РФ уже предложили техническое решение для внедрения механизма. Сейчас россияне могут использовать QR-код системы быстрых платежей (СБП) и Сбербанка (SberPay), пишет НСН.

12 января доктор экономических наук профессор ЮФУ Олег Свиридов рассказал, что оплата покупок по QR-коду выгодна владельцам магазинов. По его словам, компания, которая обслуживает карточные терминалы, берет за свои услуги комиссию 3%. Но если оплата прошла по QR-коду, продавец экономит и получает всю сумму, отмечает 360.ru.

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