Эксперт рассказал о влиянии периода ухода за детьми на размер пенсии

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о влиянии периода ухода за детьми на возраст выхода на пенсию и ее размер.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 6 мая, специалист отметил, что в период ухода за детьми родителю начисляются дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Так, например, уход за первым ребенком в течение полутора лет позволит получить 2,7 пенсионных балла. Уход за вторым ребенком в течение того же периода даст родителю 5,4 пенсионных балла. Уход за третьим и четвертым ребенком в течение полутора лет позволит получить 8,1 пенсионный балл.

«Право на уход за ребенком до полутора лет имеет любой родитель. Соответственно, и дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты могут быть начислены любому из них», — подчеркнул Балынин.

По его словам, в случае когда период ухода за ребенком длился менее одного года, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов рассчитывается пропорционально, исходя из того, что месяц равен 1/12, а день — 1/360. Федеральным законом № 400 «О страховых пенсиях» установлено использование именно числа 360, а не фактического количества дней в году.

Балынин указал на то, что существует возможность досрочного выхода на пенсию. Женщины, у которых пятеро и более детей, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет. Эксперт подчеркнул, что также установлено два требования: страховой стаж не менее 15 лет и факт воспитания каждого из детей до достижения ими возраста восьми лет. Помимо этого, специалист напомнил, что женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а женщина с четырьмя детьми — в возрасте 56 лет.

Ранее, 3 мая, бухгалтер Анастасия Моргунова в беседе с Life.ru посоветовала работать на Крайнем Севере или в селе, чтобы увеличить размер будущей пенсии. По ее словам, также можно выйти на пенсию позже положенного срока, сообщает 360.ru. Так, если выйти на пенсию на пять лет позже, то фиксированная выплата будет на 36% больше, а сумма коэффициентов — на 45%.

15 апреля правительство России поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время специальной военной операции.

До этого, 5 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребенка до достижения ею пенсионного возраста, отмечает RT. По ее мнению, это позволило бы поддержать многодетных матерей, а также показать уважение государства к таким семьям, пишет «Москва 24».

В январе глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН заявил, что в 2024 году во втором чтении будет рассматриваться законопроект, согласно которому работодатель не сможет увольнять одиноких родителей с детьми школьного возраста. Всего в комитете рассматривается порядка 70 инициатив.