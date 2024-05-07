Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России 7 мая сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве указали, что в ходе выполнения задачи по освобождению находящегося под контролем украинских боевиков населенного пункта сержант гвардии Павел Ломакин лично уничтожил группу пехоты противника, прибывшую на усиление обороняющихся боевиков. Кроме того, в бою расчет Ломакина уничтожил опорный пункт и пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны подчеркнули, что грамотные и самоотверженные действия гвардии сержанта Павла Ломакина позволили успешно выполнить задачу батареи и взять под контроль ВС РФ важный участок без потерь в технике и личном составе.

Также в Минобороны отметили заслуги капитана Александра Кузьмича, начальника связи. В ходе наступления на позиции противника батальонная тактическая группа российских войск подверглась артиллерийскому и минометному огню со стороны отступающих боевиков, в результате чего обеспечивающие связь в группе антенны командно-штабной машины были повреждены. Капитан Кузьмич под огнем противника оперативно устранил неисправность, обеспечив при этом устойчивую связь в группе, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям противника и координацию действий подразделений в бою.

Отмечается, что мужество и самоотверженность капитана Александра Кузьмича позволили российским военнослужащим вытеснить боевиков с занимаемых позиций.

Накануне, 6 мая, Минобороны РФ сообщило, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.