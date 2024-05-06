Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ

Ударная группа армейской авиации ВКС успешно поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ 6 мая показало фрагмент боевого вылета.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета, добавили в ведомстве.

5 мая оборонное ведомство показало фрагмент одного из боевых дежурств истребителя Су-30СМ. Пилот истребителя Антон после боевого дежурства в зоне СВО рассказал о своем талисмане.

12 апреля ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ успешно поразила подразделения ВСУ на донецком направлении. Командир вертолета Ка-52 Станислав отметил, что цель по уничтожению живой силы противника была полностью выполнена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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