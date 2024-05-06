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Посол Белоруссии в РФ назвал темы возможных переговоров Путина и Лукашенко

Посол Белоруссии в РФ: Путин и Лукашенко могут обсудить военно-политические вопросы
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время визита в Россию планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным военно-политические вопросы в рамках подготовки соглашения о гарантиях безопасности, сообщил 6 мая посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

Он отметил, что подготовка договора о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией может быть поднята на возможных переговорах Путина и Лукашенко.

«В любом случае у него [Лукашенко] будет общение [с Путиным] и на ногах, и в кулуарах, но мы готовимся и к полноценной встрече, если она будет заявлена», — приводит ТАСС слова белорусского посла.

Кроме того, Крутой отметил, что Минск хотел бы увеличить масштаб своего участия в российских программах по беспилотникам. Эта тема также может быть обсуждена лидерами двух стран, допустил белорусский посол.

Ранее в этот день в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко 8–9 мая совершит рабочий визит в Россию. Так, 8 мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В первой половине дня 9 мая Александр Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

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26 апреля первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко сообщил, что группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной. При этом он подчеркнул, что речь идет не о войсках сопредельных стран, а о НАТО.

За день до этого Лукашенко заявил, что в случае нападения на Белоруссию агрессор получит от Минска и Москвы мгновенный ответ всеми видами оружия. Он привел слова президента РФ о том, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на Россию.

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