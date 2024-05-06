«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» и стал единоличным лидером РПЛ
Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла 6 мая в Воронеже.
Игра завершилась со счетом 1:1.
У гостей гол забил Дуглас Сантос с передачи Клаудиньо. Клаудиньо забил второй гол, но мяч отменили судьи после видеопросмотра из-за положения вне игры, уточняет «Спорт-Экспресс».
В конце компенсированного времени в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой Нуралы Алипа. Его реализовал Евгений Марков.
«Зенит» остался лидером РПЛ, у него 51 очко, у следующих за ним «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.
В конце апреля «Факел» возглавил Игорь Черевченко. В тренерский штаб вошел также бывший защитник «Томи» Валерий Климов.