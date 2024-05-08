Россиянам назвали топ-5 направлений для туризма в июне

Элиста, Дербент, Чита, Владивосток и Горно-Алтайск стали лучшими местами для спокойного отдыха без толп туристов в июне. Своим списком из лучших направлений 6 мая с «Известиями» поделились «Яндекс.Путешествия».

Так, в Дербенте можно увидеть древнюю цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, армянскую Церковь Святого Всеспасителя, а также прогуляться по атмосферным улочкам города. Шесть ночей в двухместном номере трехзвездочного отеля в городе обойдутся путешественникам в 52 тыс. рублей.

В Чите туристы смогут посетить купеческие особняки и памятники архитектуры XIX века. В Забайкальском крае также можно будет съездить в национальный парк «Алханай», где открываются живописные виды на леса Сибири. Шесть ночей в Чите в двухместном номере обойдутся в 20 тыс. рублей.

Поездка во Владивосток, расположенный на берегу Японского моря, позволит путешественникам увидеть переплетение европейской и азиатской культур, а также посетить остров Рейнеке у берегов города. Те же шесть ночей в номере трехзвездочного отеля обойдутся в 36 тыс. рублей.

В Элисте, известной своими буддийскими храмами, туристы могут посетить Национальный музей, а после идут пробовать национальные блюда: бериги, дотур, джомбу. На границе с Астраханской областью также можно увидеть песчаное дно Каспийского моря, превратившееся в уникальный ландшафт. Шесть ночей в Калмыкии обойдутся в 24 тыс. рублей.

И в Горно-Алтайске, последнем городе списка, находятся усыпанные камнями улицы, древние храмы и монастыри, традиционные национальные ремесла и кухня. Здесь можно окунуться в атмосферу старинной России и познакомиться с культурой алтайских народов. В среднем шесть ночей будут стоить 36 тыс. рублей.

Ранее в этот день эксперты сервиса «Туту» рассказали «Известиям», куда можно отправиться в мае, чтобы толпы туристов не мешали наслаждаться окружающей красотой. Так, например, можно посетить Мурманскую область, где путешественников ждет неповторимая северная весна: первоцветы, оживающие водопады и полярный день, который вступает в свои права.

25 апреля сообщалось, что отпуск на лето текущего года запланировали 68% россиян. Это следует из результатов исследования «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру». При этом среди тех, кто планирует путешествовать, 72% хотят посетить разные места в России. Также среди направлений для отпуска респонденты назвали Азию и Европу (по 4%), Ближний Восток (2%), Южную Америку, Африку и отдельные острова (по 1%).