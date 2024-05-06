В посольстве РФ осудили вызов Змеевского в чешский МИД из-за кибератак

В посольстве РФ в Чехии осудили вызов посла России Александра Змеевского в чешский МИД и отвергли предъявленные Прагой обвинения в кибератаках. Об этом 6 мая стало известно из комментария российского посольства в республике.

«(В посольстве РФ в Чехии. — Ред.) категорически отвергли предъявленные Прагой обвинения, не подкрепленные ею — как и в других известных случаях последних лет — ни единым реальным доказательством», — говорится в заявлении посольства России в Чехии, которые распространил официальный Telegram-канал МИД РФ.

В посольстве также выразили сожаление тем, что МИД Чехии не стал обращаться в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который уполномочен вести профессиональный диалог в этой области.

Вместо обсуждения и прояснения вызвавших опасения эпизодов кибератак с посольством, что предусмотрено положениями соглашения российско-чешского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, чешская сторона сторона прибегла к «мегафонной дипломатии провокационного характера», уточнили в посольстве РФ.

Ранее в этот день посол России в Чехии был вызван в МИД республики, где ему был заявлен протест в связи с некими кибератаками, которые были зафиксированы на чешской территории. В российском МИДе уточнили, что местные спецслужбы связали их с «подконтрольной ГРУ РФ» хакерской группой АРТ 28.

Накануне Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку на родину. В министерстве отметили, что Пивонька покинет должность в конце мая, он занимал ее с 2018 года. Местные СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал. Глава МИД Чехии Ян Липавский, выступая на телеканале Nova, заявил, что работает над поиском нового посла, однако не указал сроки его прибытия в РФ.