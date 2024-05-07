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Врач рассказал о первой помощи при травмах на электросамокатах

Не мазать зеленкой: врач Саутенко дал советы на случай травм у самокатчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С началом теплых весенних дней многие дети начинают кататься на электросамокатах. К каким последствиям это может привести и какую помощь оказать ребенку, если он получил травму, «Известиям» 7 мая рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Александр Саутенко.

Он отметил, что максимально обезопасить ребенка при использовании различных спортивных снарядов и транспортных средств можно, надев на него наколенники, налокотники и шлем. Стоит подобрать специальную обувь и перчатки, улучшающие сцепление с самокатом или велосипедом.

Немаловажное значение имеет правильная эксплуатация электросамокатов — не стоит кататься на них вдвоем, если они на это не рассчитаны.

«Наиболее часто при езде на них появляются царапины и ссадины от трения с различными предметами: ветками деревьев, стенами. Но также нередки ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы разной степени тяжести. В случае если падения избежать не удалось, важно понять, какую травму получил ребенок», — рассказал Саутенко.

По его словам, неглубокую рану нужно обязательно обработать антисептическим раствором (хлоргексидином или, предпочтительнее, повидон-йодом). Если это совсем поверхностная ссадина, то ее можно подсушивать зеленкой. Но этим средством стоит обрабатывать только поверхностные раны, когда точно не требуется врачебная помощь.

«В остальных случаях такой препарат нельзя применять — можно ухудшить обзор раны при дальнейшем осмотре врача и причинить боль ребёнку. Когда рана достаточно глубокая, необходимо обратиться в травмпункт, а до этого закрыть ее стерильной салфеткой (не ватной), чтобы туда не попала инфекция», — предупредил врач.

Он отметила, что перед тем как отправиться, к примеру, на дачу или в любую другую поездку за город, можно взять с собой антисептик и салфетки для обработки небольших ран и ссадин. В случае остальных травм самостоятельно себе помочь будет трудно.

«Если же у ребенка есть подозрение на ушиб или перелом, необходимо обездвижить поврежденную конечность и наложить шину. Для этого подойдет любой твердый предмет, который будет под рукой, — ветка, палка, книга, журнал. При подозрении на перелом лучше обратиться в травмпункт сразу, особенно если выражен отек, конечность ниже места травмы холодная, присутствует онемение или выраженная деформация конечности. В большинстве случаев необходимости обращаться за медицинской помощью в первые же минуты нет, но лучше это сделать в тот же день», — подчеркнул специалист.

По его словам, при травме головы можно самостоятельно поехать в травмпункт, если позволяет состояние ребенка: он в сознании, нет выраженной слабости, рвоты. Но если вдруг он потерял сознание, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

«Важно отметить, что при травме конечностей у ребенка, особенно когда видна ее деформация, лучше не кормить его до обращения за медицинской помощью. Если потребуется операция, прием пищи может значимо отсрочить проведение вмешательства», — добавил Саутенко.

СИМ-СИМ, не бейся!
Как обезопасить себя при поездках на электросамокате

18 апреля председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что в России могут ввести дифференциацию ПДД и штрафов за их нарушения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и самокаты. По его мнению, пилотный проект таких различий в правилах стоит внедрить в городах федерального значения, потому что там СИМ больше всего.

Мосгордума 8 апреля призвала федеральные власти ускорить работу над ужесточением контроля за СИМ.

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