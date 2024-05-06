Эксперт оценил последствия запрета на экспорт сахара из РФ

В результате запрета на вывоз из РФ тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы может произойти снижение цен, предположил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии Денис Терновский. Об этом он рассказал «Известиям» 6 мая.

«Запрет на экспорт сахара не стал неожиданным — эта мера обсуждалась на протяжении последних месяцев. Причиной его введения стала не нехватка сахара на внутреннем рынке (он по-прежнему остается профицитным), а сложившийся ценовой диспаритет. Возникла не совсем типичная ситуация: цены на российский свекловичный сахар оказались ниже мировых цен на обычно более дешевый тростниковый сахар», — уточнил эксперт.

По его словам, введенный запрет на экспорт сахара призван помешать мировым ценам перейти во внутренние, поэтому возможно некоторое снижение цен.

«Однако такое снижение будет иметь и негативную сторону. Во-первых, производители сахара окажутся отрезанными от внешних рынков, затраты времени и ресурсов на повторный выход придется нести заново. Во-вторых, снижение цен приведет к потере рентабельности и инвестиционной привлекательности отрасли, следовательно — к возможному снижению объемов производства в будущем. Если российский сахар будет производиться только для внутреннего рынка, то не исключены резкие ценовые колебания при уменьшении выпуска. Поэтому важно, что введенные ограничения носят временный характер», — отметил Терновский.

О том, что в России введен временный запрет на экспорт сахара, стало известно 3 мая. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. В правительстве подчеркнули, что решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.