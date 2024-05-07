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Почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием

Опрос: 70% россиян время от времени считают свой труд бесполезным
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Фото: ТАСС/dpa/Fabian Sommer
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Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессионального выгорания столкнулись россияне, а также что помогло им справиться с этим. В частности, выяснилось, что 43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 7 мая.

Главными причинами профессионального выгорания стали стресс (49%), недостаток признания от руководства (40%) и токсичное профессиональное окружение (32%). Также для каждого четвертого респондента значительную роль сыграли недостаточное материальное вознаграждение и перфекционизм. Среди других факторов — отсутствие возможности удаленной работы (15%), конфликты с коллегами (13%) и несоответствие личных ценностей ценностям компании (13%).

Интересно, что о несовпадении ценностей чаще остальных говорили сотрудники из сфер IT и дизайна. Аналитики полагают, что это может быть связано с тем, что в этих областях часто работают творческие и идейные люди, для которых важно понимать смысл и цель в своей работе.

«Профессиональное выгорание — многогранная проблема, обусловленная комплексом факторов. Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — программный директор Skillfactory Алексей Дворецкий.

Последствия выгорания оказались серьезными: больше половины (54%) респондентов потеряли мотивацию, 47% столкнулись с депрессией, а у 33% снизилась уверенность в себе. Кроме того, более четверти (27%) пожаловалась на ухудшение отношений с близкими, а каждый десятый признался в злоупотреблении алкоголем на фоне переутомления. Несмотря на серьезные последствия выгорания сотрудников, увольнения по инициативе работодателя редки — только 8% опрошенных лишились работы таким образом.

«Отсутствие увольнений по причине выгорания является значимым показателем позитивной динамики развития отношения работодателей к проблеме выгорания сотрудников. Тот факт, что значительная доля работодателей предлагает поддержку в случае выгорания сотрудников, а также старается действовать на опережение, мониторя ментальное здоровье команды, дает надежду, что в будущем доля «выгоревших» сотрудников будет заметно сокращаться», — CEO маркетингового агентства uForce Юлия Филиппова.

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