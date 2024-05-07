Почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессионального выгорания столкнулись россияне, а также что помогло им справиться с этим. В частности, выяснилось, что 43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 7 мая.

Главными причинами профессионального выгорания стали стресс (49%), недостаток признания от руководства (40%) и токсичное профессиональное окружение (32%). Также для каждого четвертого респондента значительную роль сыграли недостаточное материальное вознаграждение и перфекционизм. Среди других факторов — отсутствие возможности удаленной работы (15%), конфликты с коллегами (13%) и несоответствие личных ценностей ценностям компании (13%).

Интересно, что о несовпадении ценностей чаще остальных говорили сотрудники из сфер IT и дизайна. Аналитики полагают, что это может быть связано с тем, что в этих областях часто работают творческие и идейные люди, для которых важно понимать смысл и цель в своей работе.

«Профессиональное выгорание — многогранная проблема, обусловленная комплексом факторов. Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — программный директор Skillfactory Алексей Дворецкий.

Последствия выгорания оказались серьезными: больше половины (54%) респондентов потеряли мотивацию, 47% столкнулись с депрессией, а у 33% снизилась уверенность в себе. Кроме того, более четверти (27%) пожаловалась на ухудшение отношений с близкими, а каждый десятый признался в злоупотреблении алкоголем на фоне переутомления. Несмотря на серьезные последствия выгорания сотрудников, увольнения по инициативе работодателя редки — только 8% опрошенных лишились работы таким образом.

«Отсутствие увольнений по причине выгорания является значимым показателем позитивной динамики развития отношения работодателей к проблеме выгорания сотрудников. Тот факт, что значительная доля работодателей предлагает поддержку в случае выгорания сотрудников, а также старается действовать на опережение, мониторя ментальное здоровье команды, дает надежду, что в будущем доля «выгоревших» сотрудников будет заметно сокращаться», — CEO маркетингового агентства uForce Юлия Филиппова.

В конце апреля сервисы «Работа.ру» и «Подработка» предоставили «Известиям» рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на майские праздники. На первом месте оказалась вакансия водителя туристического автобуса в Москве, которому заплатят до 190 тыс. рублей. Сотруднику предстоит работа на туристическом автобусе по Золотому кольцу. От него требуется наличие медицинских справок, права категории D, карты СКЗИ, стаж вождения от пяти лет, в также знание технической части автобуса.