В зоопарке КНР собак покрасили в панд с целью привлечь посетителей
В зоопарке китайского города Тайчжоу собак покрасили в панд, чтобы привлечь посетителей, однако это вызвало недовольство общественности, сообщила 6 мая британская газета The Sun.
Десятки тысяч людей посетили зоопарк, чтобы посмотреть на панд-собак с 1 по 5 мая. Однако окрашенные питомцы вызвали волну жалоб на зоопарк.
Посетители утверждали, что их ввели в заблуждение, заставив поверить в то, что они увидят настоящих панд. Кроме того, посетители забеспокоились, не является ли покраска щенков жестоким обращением с животными, поскольку некоторые красители могут содержать вредные химические вещества.
Позже зоопарк Тайчжоу признал, что «фальшивые панды» на самом деле были окрашенными щенками чау-чау. Таким образом сотрудники зоопарка хотели «привнести больше веселья» и увеличить количество посетителей. Они объяснили, что относительно ограниченные размеры зоопарка не позволяют содержать настоящих панд.
Представители зоопарка Тайчжоу также заявили, что не видят проблемы в окрашивании щенков в панд, ведь люди тоже красят свои волосы.
Ранее, 25 апреля, в Китае две панды напали на смотрительницу зоопарка во время кормления. Животные повалили девушку на спину и стали кусать. Затем одна из панд потеряла интерес к жертве и залезла на дерево. На помощь сотруднице прибежал коллега, который помог оттащить животное, а затем убежал сам. Панда при этом бросилась в погоню. В пресс-службе зоопарка пообещали изучить обстоятельства произошедшего и предпринять меры, чтобы предотвратить повторение инцидента.