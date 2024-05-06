В РФ озвучили цены на мощный минивэн Lixiang Mega
Частные продавцы привезли в Россию несколько футуристичных китайских минивэнов Li Auto Mega, цена такого автомобиля с полностью оплаченным утильсбором составляет около 12 млн рублей. Об этом 6 мая сообщает портал Quto.ru.
Несколько российских продавцов готовы принять заказ на доставку такой машины. В Китае ее выкупят за 7 млн рублей, еще в 3 млн рублей обойдутся доставка, растаможивание и другие расходы.
Li Auto Mega оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 543 л.с. и при массе 2,7 т разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Однообъемник получил батарею емкостью 102,7 кВт/ч, которая позволяет проехать без подзарядки 710 км по циклу CLTC (или 575 км по циклу WLTC).
Среди особенностей электровэна — сиденья двух передних рядов с функцией 16-точечного массажа, 21 динамик аудиосистемы, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для задних пассажиров.
Ранее в этот день сообщалось, что компания Aurus, которая выпускает отечественные люксовые автомобили в Елабуге, в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила рестайлинговую модель Senat.