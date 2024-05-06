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Врач рассказала об упражнениях для снижения нагрузки с глаз

Врач Павлова рассказала о методиках, помогающих избежать проблем со зрением
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Фото: Global Look Press/moodboard/Vladimir Godnik
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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог, эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова рассказала в понедельник, 6 мая, как длительная работа за ярким экраном влияет на зрение и почему возникают проблемы.

«Мы должны обратить внимание на то, что при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, которая не может работать бесконечно долго в статике», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Офтальмолог добавила, что аккомодационная мышца напрягается и удерживает фокус длительное время — эта самая статика, в которой пребывают пользователи гаджетов, и вредит здоровью.

«Второй момент, который мы должны учесть, — нарушение работы моргательного рефлекса. Сначала возникает дисфункция мейбомиевых желез, дальше идет дестабилизация слезной пленки, и затем присоединяется синдром «сухого глаза», — объяснила Павлова.

Специалист рассказала об упражнениях, которые помогут минимизировать вредную нагрузку на глаза.

«Основная проблема — это длительность зрительной нагрузки. Нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Есть методика, когда мы смотрим на близкое расстояние, а потом переводим взгляд вдаль. Для этого можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на нее две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут», — сказала она.

Также эксперт рассказала о правиле «20 на 20»: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой нужно смотреть на дальнее расстояние не ближе 20 м. Это необходимо для того, чтобы перевести статическую мышцу в динамическую.

«Для того чтобы убрать синдром «сухого глаза», мы должны чаще моргать. Во время работы мозг работает настолько активно, что остальные рефлексы угнетаются, в том числе моргательный. Нужно заставлять себя моргать. Еще можно пользоваться увлажняющими каплями», — поделилась эксперт.

Павлова добавила, что перед работой с гаджетами желательно пройти осмотр у офтальмолога, который подскажет, с помощью каких средств можно минимизировать риск развития офтальмологических болезней, даже если ранее они не наблюдались.

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Ранее, 3 мая, врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказал, что при выборе действительно защищающих зрение солнцезащитных очков следует обращать внимание на маркировку UV, указанную на заушниках или в паспорте изделия, передает RT.

Он объяснил, что данная маркировка подтверждает, что очки снабжены защитным фильтром, препятствующим проникновению ультрафиолетовых лучей, сообщает 360.ru. Чем выше его уровень UV, тем очки надежнее.

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