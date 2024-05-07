Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о точечных ударах по объектам ХАМАС в Рафахе на юге Газы
Мир
Испания передала Украине партию ракет для систем Patriot
Мир
Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь
Экономика
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
Экономика
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
Общество
Ветеран рассказал о службе на Амуре во время войны с Японией в 1945 году
Мир
Шольц заявил о готовности отправить 35 тыс. солдат на помощь союзникам в случае ЧС
Мир
Эксперт указал на обострение Западом рисков столкновения РФ и НАТО в Прибалтике
Общество
Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде
Общество
Рекрутинговые сервисы рассказали о резком росте вакансий для знающих китайский
Экономика
Эксперт рассказал о влиянии периода ухода за детьми на размер пенсии
Мир
NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного
Мир
Посольство России высмеяло пост центра NASA о первом американце в космосе
Мир
Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь, мокрый снег и до +6 градусов в Москве 7 мая

Россияне рассказали о выгодных местах для покупок продуктов

Исследование: 73% россиян покупают продукты в федеральных торговых сетях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любимыми местами для покупок для большинства россиян являются федеральные торговые сети — их выбрали 73% респондентов. Об этом «Известиям» сообщили в Институте развития предпринимательства и экономики, который провел общефедеральное исследование стратегии покупателей из 71 региона страны.

«Наоборот, больше всего цены кусаются, по мнению россиян, в несетевых магазинах — 56% и на рынках — 40%», — говорится в исследовании.

В некоторых регионах отмечена нехватка магазинов федеральных торговых сетей и дешевых дискаунтеров. Среди аргументов в пользу федеральных сетевиков — низкие цены, широкий ассортимент и близость к дому.

«Мы видим, что федеральные ритейлеры уверенно держат пальму первенства потребительских предпочтений, предлагая покупателям не только более низкие цены, но и богатый ассортимент и развитую сеть магазинов. Тем не менее жители некоторых регионов отмечают такую проблему, как недостаточное присутствие в субъектах РФ крупного ритейла, выражающееся в нехватке магазинов у дома и в особенности — дискаунтеров», — отметил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

По его словам, стоимость остается важнейшим фактором при выборе товаров — это четвертый по значимости критерий после ассортимента, близости к дому и промоакций. Но при этом растет спрос на качество продукции.

Убавленная стоимость: наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза
Пожертвовал ли бизнес прибылью и как это отразилось на инфляции

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года, в 2022-м этот показатель находился на уровне 16%. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024