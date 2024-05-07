Россияне рассказали о выгодных местах для покупок продуктов

Любимыми местами для покупок для большинства россиян являются федеральные торговые сети — их выбрали 73% респондентов. Об этом «Известиям» сообщили в Институте развития предпринимательства и экономики, который провел общефедеральное исследование стратегии покупателей из 71 региона страны.

«Наоборот, больше всего цены кусаются, по мнению россиян, в несетевых магазинах — 56% и на рынках — 40%», — говорится в исследовании.

В некоторых регионах отмечена нехватка магазинов федеральных торговых сетей и дешевых дискаунтеров. Среди аргументов в пользу федеральных сетевиков — низкие цены, широкий ассортимент и близость к дому.

«Мы видим, что федеральные ритейлеры уверенно держат пальму первенства потребительских предпочтений, предлагая покупателям не только более низкие цены, но и богатый ассортимент и развитую сеть магазинов. Тем не менее жители некоторых регионов отмечают такую проблему, как недостаточное присутствие в субъектах РФ крупного ритейла, выражающееся в нехватке магазинов у дома и в особенности — дискаунтеров», — отметил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

По его словам, стоимость остается важнейшим фактором при выборе товаров — это четвертый по значимости критерий после ассортимента, близости к дому и промоакций. Но при этом растет спрос на качество продукции.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года, в 2022-м этот показатель находился на уровне 16%. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий.