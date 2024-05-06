FAW запустил продажи микрохетчбэка Bestune Pony

В Китае начались продажи компактного трехдверного Bestune Pony, который стал первым электрическим микроавтомобилем в линейке компании FAW. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 6 мая.

Длина Bestune Pony составляет 3 метра, а дорожный просвет — 130 мм. Электромобиль предлагается с силовой установкой мощностью 27 л.с. и двумя вариантами батареи — с запасом хода до 122 км или 170 км при полном заряде. Электрокар расходует 8,8 кВт/ч, отличаясь самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе, заявили в компании.

Фото: FAW

Bestune Pony доступен в трех комплектациях и шести цветах кузова, для которого предлагается более 100 декоративных элементов для глубокой персонализации. В интерьере используются цветные декоративные вставки, а кнопки климатической системы и информационно-развлекательного комплекса напоминают современную интерактивную игрушку, отметили в FAW.

В стандартное оснащение автомобиля вошли задние датчики парковки, разъем USB, Bluetooth, кондиционер, система рекуперации энергии, подушка безопасности водителя, система ABS, датчик непристегнутого ремня, крепления детского кресла ISOFIX и система помощи при подъеме, также есть камера заднего вида.

Ранее в этот день стало известно, что в апреле текущего года кроссовер Belgee X50, который построен на базе китайского Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, впервые вошел в десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV на российском рынке.