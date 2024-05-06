Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Число погибших из-за наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 83 человек, сообщил 6 мая телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные властей региона.
Ранее сообщалось о 56 погибших и 74 пострадавших в результате природного катаклизма.
«Число погибших из-за проливных дождей, обрушившихся на штат с начала прошлой недели, выросло до 83. <...> Всего 111 человек пропали без вести и 276 пострадали», — говорится в сообщении.
По последним данным, наводнение затронуло 345 муниципалитетов штата.
Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло 2 мая из-за сильных осадков. Губернатор штата назвал это «худшей катастрофой в истории» региона и обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить «всю доступную федеральную помощь».