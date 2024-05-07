8 мая — Всемирный день Красного Креста: история и традиции праздника

Ежегодно 8 мая в России и других странах отмечают Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца — праздник старейшей в мире гуманитарной организации, специализирующейся на помощи пострадавшим во время боевых действий, природных и гуманитарных катастроф, эпидемий и других бедствий. В 2024 году торжество выпадает на среду. Об истории этого дня и связанных с ним традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день Красного Креста в 2024 году — история

Праздник был установлен в 1948 году. Дата для него была выбрана не случайно: 8 мая 1828 году в Швеции родился основатель движения Красного Креста — предприниматель и общественный деятель Жан Анри Дюнан.

О создании организации, которая будет помогать раненым на поле боя независимо от их происхождения и убеждений, Дюнан задумался в 1859 году, когда он стал свидетелем битвы при Сольферино. Это сражение было самым кровавым событием австро-итало-французской войны. Более 16 тыс. военнослужащих погибли, около 40 тыс. человек получили ранения.

После битвы Дюнан заметил, что никто не оказывает помощь раненым, оставшимся на поле боя. Люди не могли самостоятельно передвигаться, медленно умирая от жажды и потери крови. Увиденное потрясло предпринимателя до глубины души, и он обратился к жителям ближайших деревень с призывом помочь пострадавшим, невзирая на то, за кого они воевали и на каком языке говорят.

Впоследствии Дюнан рассказал о случившемся в книге «Воспоминания о битве при Сольферино». Ее экземпляры он разослал руководителям нескольких стран Европы, известным политикам, общественным деятелям и военачальникам. В своем труде автор призывал к созданию во всех государствах добровольных обществ, которые будут заботиться о раненых. Он также выступал за принятие международного соглашения, которое гарантирует волонтерам защиту и уважение.

В феврале 1863 года пятеро активистов во главе с Дюнаном сформировали комиссию, позднее переименованную в Международный Комитет Красного Креста (МККК). А уже в октябре в Женеве прошла конференция, в ходе которой идеи комитета получили поддержку 14 государств и нескольких благотворительных организаций. Через год была принята Женевская конвенция, заложившая основы гуманного обращения с ранеными военнослужащими и пленными. В документе также утверждался образ единой эмблемы для медицинских служб всех стран — красный крест на белом фоне.

Во время русско-турецкой войны 1876–1878 годов Османская империя заявила, что будет использовать вместо креста красный полумесяц, но с уважением отнесется к символике неприятеля. В 1929 году на очередной дипломатической конференции обе эмблемы были признаны равнозначными. А в 2005 году для государств, не желающих использовать существующие варианты эмблем, появилась альтернатива — красный кристалл (ромб на белом фоне).

В России отделение МККК появилось в 1867 году. Изначально оно называлось «Общество о попечении раненых и больных воинов», но в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста. В него входили добровольцы из разных регионов, а также благотворительные организации. Их работа не ограничивалась помощью раненым — волонтеры собирали пожертвования для неимущих медицинских работников и занимались санитарным просвещением населения.

В 1923 году был образован Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП). Этот период работы организации отличался широкой пропагандой здорового образа жизни и правил личной гигиены. Для советских граждан даже устраивали образовательные лотереи. Участникам раздавали билеты и книжки о санитарных нормах со спрятанными в них лотерейными марками. Победителями считались владельцы билетов, совпадающих с номерами марок.

После распада Советского Союза правопреемником СОКК и КП стал Российский Красный Крест (РКК). На сегодняшний день в нем числится около 45 тыс. волонтеров. В своей работе они руководствуются принципами гуманности, беспристрастности, добровольности, нейтральности, независимости, единства и универсальности.

Всемирный день Красного Креста в 2024 году — традиции

В этот день по всему миру проходят различные благотворительные и образовательные мероприятия. Для студентов медицинских вузов и колледжей организуют мастер-классы и лекции об основах первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях. Учителя в школах рассказывают детям о работе добровольцев Красного Креста в прошлом и настоящем.

Общественные организации в праздник открывают благотворительные пожертвования на разные цели, связанные с улучшением качества жизни пострадавших от военных действий и природных катастроф. СМИ в этот день освещают деятельность добровольцев Красного Креста в специальных материалах.

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