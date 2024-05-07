Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о точечных ударах по объектам ХАМАС в Рафахе на юге Газы
Мир
Испания передала Украине партию ракет для систем Patriot
Мир
Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь
Экономика
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
Экономика
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
Общество
Ветеран рассказал о службе на Амуре во время войны с Японией в 1945 году
Мир
Шольц заявил о готовности отправить 35 тыс. солдат на помощь союзникам в случае ЧС
Мир
Эксперт указал на обострение Западом рисков столкновения РФ и НАТО в Прибалтике
Общество
Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде
Общество
Рекрутинговые сервисы рассказали о резком росте вакансий для знающих китайский
Экономика
Эксперт рассказал о влиянии периода ухода за детьми на размер пенсии
Мир
NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного
Мир
Посольство России высмеяло пост центра NASA о первом американце в космосе
Мир
Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь, мокрый снег и до +6 градусов в Москве 7 мая

Невролог рассказала об опасных последствиях сильного испуга для здоровья

Невролог Демьяновская: сильный испуг может привести к инфаркту и диабету
0
Фото: Getty Images/Jupiterimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испуг — это рефлекторная реакция организма на внешний раздражитель, который психика воспринимает как опасность. Такая особенность организма позволяет человеку мобилизоваться и спасти себя в сложных ситуациях. Но иногда сильный испуг может привести к неприятным последствиям для здоровья, вплоть до инфаркта и диабета, рассказала «Известиям» 7 мая эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что испуг часто отождествляют со страхом, но это неверно: страх — это одна из базовых эмоций, а испуг — мгновенная реакция на потенциальную опасность. Можно сказать, что это «ситуативный страх». Испуг может вызвать резкое движение, громкий неожиданный звук, внезапное прикосновение и более травмирующие ситуации — землетрясения, взрыв, автомобильная авария.

«Реакция на испуг протекает в два этапа. Первый — это моментальный отклик: человек вздрагивает, застывает, у него расширяются зрачки, холодеют конечности, начинает сильнее биться сердце, повышается артериальное давление, учащается дыхание или, наоборот, возникает бронхоспазм, мышцы резко приходят в тонус. Все это необходимо, чтобы человек смог быстро мобилизоваться и спастись от опасности. В более редких случаях при испуге может произойти дефекация или мочеиспускание», — пояснила Демьяновская.

Второй этап — более осознанная реакция на испуг. Но несмотря на то что человек в целом понимает, что он говорит и что делает, он может повести себя не так, как обычно. Например, проявить агрессию, хотя обычно исключительно вежлив.

По словам врача, испуг может сильно повлиять на человека и стать причиной фобий и других нервных расстройств, привести к энурезу, заиканию, реже — к сосудистым катастрофам, то есть к инфаркту или инсульту.

Головокружительный у всех: основные признаки инсульта
Врачи рассказали, можно ли избежать тяжелых последствий опасного недуга

Есть необычные проявления испуга, чаще всего они обусловлены генетическими особенностями конкретного человека. Например, фиксировались случаи, когда при испуге случился эпилептический приступ, нарушалась координация или походка, непроизвольно подергивались мышцы, человек падал из-за парадоксального снижения мышечного тонуса.

Также специалист предупредила, что у детей испуг вызывает более сильную реакцию, чем у взрослых: у них еще недостаточно развиты механизмы торможения, они не могут в достаточной степени контролировать ситуацию, в которой испугались, поэтому какие-то травмирующие события могут привести к серьезным последствиям.

«Испуг может привести к осложнениям, лежащим в плоскости не только неврологии, но и психологии. Напугать ребенка может не только громкий звук или страшный мультфильм, но и менее понятные для взрослых источники стресса — мысли о монстре под кроватью или звуки бытовой техники. Даже однократное воздействие такого стресса может привести к повышенной тревожности и неврозам», — объяснила невролог.

По ее словам, у взрослых людей сильный испуг тоже может привести к серьезным последствиям — бессоннице, развитию неврозов, повышенной тревоге, дебюту или обострению хронических заболеваний. Но чаще всего для этого требуется более сильное воздействие, чем на ребенка.

«В большинстве случаев, чтобы такое разовое, пусть и сильное, воздействие на психику само по себе стало причиной болезни, должны быть предпосылки для нее. Например, если у человека есть лишний вес, нарушение обмена веществ, он курит или злоупотребляет алкоголем, наблюдаются гормональные сбои, то испуг и сопутствующие ему учащённый сердечный ритм, мышечный спазм или скачок артериального давления может стать той последней соломинкой, которая приведет к инфаркту или диабету», — рассказала Демьяновская.

Что касается генетически обусловленных реакций на испуг, то, по ее словам, можно обратить внимание на то, как отражается сильный страх на ближайших родственниках.

Молодильной — респект: почему клубника улучшает внешность
Врачи рассказали о целебных свойствах любимой весенней ягоды

25 апреля врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Ксения Ерусланова рассказала «Известиям», что время и частота приема пищи связаны с риском развития сердечно-сосудистых событий. В частности, частый пропуск завтрака по причине нехватки времени или стресса может привести к инсульту, а слишком поздний ужин, после 20:00, увеличивает риск развития инфаркта, уточнила врач-кардиолог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024