Невролог рассказала об опасных последствиях сильного испуга для здоровья

Испуг — это рефлекторная реакция организма на внешний раздражитель, который психика воспринимает как опасность. Такая особенность организма позволяет человеку мобилизоваться и спасти себя в сложных ситуациях. Но иногда сильный испуг может привести к неприятным последствиям для здоровья, вплоть до инфаркта и диабета, рассказала «Известиям» 7 мая эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что испуг часто отождествляют со страхом, но это неверно: страх — это одна из базовых эмоций, а испуг — мгновенная реакция на потенциальную опасность. Можно сказать, что это «ситуативный страх». Испуг может вызвать резкое движение, громкий неожиданный звук, внезапное прикосновение и более травмирующие ситуации — землетрясения, взрыв, автомобильная авария.

«Реакция на испуг протекает в два этапа. Первый — это моментальный отклик: человек вздрагивает, застывает, у него расширяются зрачки, холодеют конечности, начинает сильнее биться сердце, повышается артериальное давление, учащается дыхание или, наоборот, возникает бронхоспазм, мышцы резко приходят в тонус. Все это необходимо, чтобы человек смог быстро мобилизоваться и спастись от опасности. В более редких случаях при испуге может произойти дефекация или мочеиспускание», — пояснила Демьяновская.

Второй этап — более осознанная реакция на испуг. Но несмотря на то что человек в целом понимает, что он говорит и что делает, он может повести себя не так, как обычно. Например, проявить агрессию, хотя обычно исключительно вежлив.

По словам врача, испуг может сильно повлиять на человека и стать причиной фобий и других нервных расстройств, привести к энурезу, заиканию, реже — к сосудистым катастрофам, то есть к инфаркту или инсульту.

Есть необычные проявления испуга, чаще всего они обусловлены генетическими особенностями конкретного человека. Например, фиксировались случаи, когда при испуге случился эпилептический приступ, нарушалась координация или походка, непроизвольно подергивались мышцы, человек падал из-за парадоксального снижения мышечного тонуса.

Также специалист предупредила, что у детей испуг вызывает более сильную реакцию, чем у взрослых: у них еще недостаточно развиты механизмы торможения, они не могут в достаточной степени контролировать ситуацию, в которой испугались, поэтому какие-то травмирующие события могут привести к серьезным последствиям.

«Испуг может привести к осложнениям, лежащим в плоскости не только неврологии, но и психологии. Напугать ребенка может не только громкий звук или страшный мультфильм, но и менее понятные для взрослых источники стресса — мысли о монстре под кроватью или звуки бытовой техники. Даже однократное воздействие такого стресса может привести к повышенной тревожности и неврозам», — объяснила невролог.

По ее словам, у взрослых людей сильный испуг тоже может привести к серьезным последствиям — бессоннице, развитию неврозов, повышенной тревоге, дебюту или обострению хронических заболеваний. Но чаще всего для этого требуется более сильное воздействие, чем на ребенка.

«В большинстве случаев, чтобы такое разовое, пусть и сильное, воздействие на психику само по себе стало причиной болезни, должны быть предпосылки для нее. Например, если у человека есть лишний вес, нарушение обмена веществ, он курит или злоупотребляет алкоголем, наблюдаются гормональные сбои, то испуг и сопутствующие ему учащённый сердечный ритм, мышечный спазм или скачок артериального давления может стать той последней соломинкой, которая приведет к инфаркту или диабету», — рассказала Демьяновская.

Что касается генетически обусловленных реакций на испуг, то, по ее словам, можно обратить внимание на то, как отражается сильный страх на ближайших родственниках.

25 апреля врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Ксения Ерусланова рассказала «Известиям», что время и частота приема пищи связаны с риском развития сердечно-сосудистых событий. В частности, частый пропуск завтрака по причине нехватки времени или стресса может привести к инсульту, а слишком поздний ужин, после 20:00, увеличивает риск развития инфаркта, уточнила врач-кардиолог.