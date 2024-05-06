На Китай пришлась треть от мировых продаж автомобилей

В марте 2024 года продажи легковых автомобилей в Китае составили 33% от мирового авторынка. Об этом рассказал генеральный секретарь Китайской ассоциации автопроизводителей Цуй Дуншу, сообщает 5 мая CarNewsChina.

Всего в марте глобальные продажи автомобилей достигли 8,15 млн единиц, на Китай приходится треть из них. За I квартал в мире было реализовано 21,05 млн машин, что на 3% больше, чем с января по март в прошлом году.

В мировом рейтинге продаж автопроизводителей по итогам I квартала 2024 года Toyota заняла первое место с долей рынка 10,6%. Она стала единственной, чья доля превысила 10%. За Toyota следуют Volkswagen и Hyundai с долей 9,5% и 7,4% соответственно.

Среди китайских компаний Geely стала единственным автопроизводителем, вошедшим в первую десятку глобального рейтинга по объему продаж (с долей 3,5%). В пятерку крупнейших китайских автоэкспортеров в I квартале 2024 года вошли компании SAIC, Chery, Great Wall Motor, BYD и Geely.

6 мая сообщалось, что в апреле текущего года кроссовер Belgee X50, который построен на базе китайского Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, впервые вошел в десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV на российском рынке.