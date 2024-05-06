Самолет А-321 совершил посадку в Шереметьево после сигнала тревоги
Самолет А-321 рейса Москва – Оренбург, подавший сигнал тревоги, благополучно совершил посадку в Шереметьево. Об этом 6 мая сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск», — говорится в сообщении.
Решение о возвращении лайнера в аэропорт вылета принял командир экипажа.
Воздушное судно подало сигнал общей тревоги спустя 30 минут полета. Оно также снизилось до высоты 3 тыс. м. Сообщалось, что самолет взял курс на запасной аэродром из-за технических неполадок.
Обстоятельства инцидента выясняются.