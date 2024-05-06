Самолет рейса Москва – Оренбург подал сигнал тревоги
Самолет, следующий рейсом из Москвы в Оренбург, 6 мая подал сигнал тревоги и повернул обратно в столицу. Это следует из данных сервиса Flightradar.
Airbus A321 подал сигнал общей тревоги спустя 30 минут полета. Он также снизился до высоты 3 тыс. м.
Как сообщили позже «РИА Новости» в экстренных службах, самолет взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
По данным источника «Известий», Airbus A321 сядет в московском аэропорту Шереметьево в 15:10.
В середине апреля пилот «Аэрофлота» случайно пролил чай на панель приборов во время рейса из Сочи в Москву, из-за чего сгорел один из блоков. Экипаж доложил диспетчеру о сгоревшем блоке TCAS, а также запросил приоритетный заход на посадку. В аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги. Самолет совершил благополучную посадку.