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Россияне рассказали о своих мечтах

Исследование: 30% опрошенных россиян мечтают о квартире
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Больше всего опрошенных россиян (30%) мечтают о квартире. Об этом говорится в результатах исследования Anderida Financial Group, с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

В опросе приняли участие 1700 человек, проживающих в городах-миллиониках.

При этом 25% респондентов назвали в качестве материальной мечты загородный дом, 23% — автомобиль, 15% — путешествие или о переезд в другую страну. Оставшиеся 7% указали другие желания, среди которых получение образования, открытие бизнеса, покупка зарубежной недвижимости, яхты и так далее.

«На вопрос, верите ли вы в то, что мечта исполниться, утвердительно ответили только 30% респондентов. Все остальные подвергли сомнению, что смогут реализовать мечту без использования кредитных средств и в принципе позволить себе «мечту», — отметили эксперты.

Кроме того, практически 35% не хватает свыше 5 млн рублей для реализации задуманного. Годом ранее лишь 23% называло такую сумму, уточнили аналитики. Еще 29% недостает от 3 млн рублей до 5 млн рублей, 22% — от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, 10% — до 500 тыс. рублей.

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Ранее, 12 апреля, сообщалось, что 15% орошенных россиян рассказали, что их дети хотят стать IT-специалистами или робототехниками. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса «СберСтрахование жизни». Еще 9% респондентов отметили, что их наследники мечтают о профессии врача, 6% — художника или дизайнера, по 5% — юриста и полицейского, по 4% — учителя, блогера и путешественника.

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