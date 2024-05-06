В Минстрое объяснили рост спроса на ипотеку для ИЖС

Увеличившийся спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) связан как с упрощением процедуры оформления таких объектов в собственность, так и с реализуемыми правительством РФ мерами, направленными на льготное подключение объектов к инфраструктуре. Об этом рассказали «Известиям» в Минстрое России 6 мая.

«В текущем году мы фиксируем увеличение как количества, так и объемов ипотечных кредитов, выданных на ИЖС. Так, за три месяца 2024 года уже выдано 51,3 тыс. кредитов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 20% (42,6 тыс. кредитов)», — уточнили в министерстве.

По информации ведомства, доля ипотеки на ИЖС среди всех жилищных кредитов составила 18% по количеству и 21% по объему: практически каждый пятый ипотечный кредит выдан на цели индивидуального жилищного строительства.

«Возросший спрос связан как с упрощением для граждан процедуры оформления объектов ИЖС в собственность, так и с реализуемыми правительством РФ мерами, направленными на льготное подключение таких объектов к инфраструктуре: льготное присоединение к электросетям, бесплатное подведение газовых сетей к земельному участку, льготы при подключении к тепловым сетям», — объяснили в Минстрое.

Там напомнили, что на ИЖС распространены условия всех льготных ипотечных программ, а именно: «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «IT-ипотека», «Ипотека на новых территориях».

Ранее в этот день, сообщалось, что в I квартале банки выдали кредитов на покупку и строительство частных домов на 224 млрд рублей. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка РФ.

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг уточнил, что при этом только на строительство частных домов (без покупки готового жилья) за первые три месяца этого года россияне оформили ссуды на 149 млрд рублей. Сумма в три раза превысила показатель за январь–март 2023-го.