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В Дании сообщили о планах усилить военное присутствие в Гренландии

Глава минобороны Поульсен: Дания хочет усилить военное присутствие в Гренландии
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Фото: Danish Ministry of Defence
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Правительство Дании намерено усилить военное присутствие в Гренландии на фоне открытия программы Арктической базовой подготовки в городе Кангерлуссуак. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен.

«Для политики безопасности крайне важно усилить решение задач вооруженных сил в Гренландии и Кангерлуссуаке. Поэтому правительство среди прочего рассматривает вопрос об усилении присутствия Арктического командования в Кангерлуссуаке», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте ведомства.

Министр выразил уверенность, что увеличение присутствия вооруженных сил положительно скажется на развитии поселения — появятся новые возможности и новые рабочие места. Кроме того, минобороны приложит усилия для сохранения аэропорта города. При этом часть расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание аэропорта Кангерлуссуак будет профинансирована Вооруженными силами Норвегии.

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Ранее, 5 марта, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что в Арктике продолжается активизация военной деятельности США и НАТО, увеличивается масштаб проводимых там учений. По словам дипломата, курс на милитаризацию региона говорит о стремлении стран Запада к конфронтации в ущерб интересам других государств.

14 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва приняла решение о приостановке выплат ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. Как отметил Корчунов, Россия может вернуться к выплате взносов в Арктический совет, если его полноформатная работа возобновится.

Арктический совет учредили в 1996 году. В него вошли Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председатель организации меняется каждые два года.

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