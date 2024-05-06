Ученые выявили опасное для плодородия почвы средство от сорняков

Используемый для борьбы с сорняками гербицид глифосат (раундап) оказался опасен для плодородия почвы и агробиобезопасности. Об этом 6 мая рассказали «Известиям» в Южном федеральном университете (ЮФУ).

«Ученые ЮФУ доказали, что популярный в агрокультуре раундап опасен в любой концентрации из-за своего токсического воздействия, что противоречит целям устойчивого развития сельского хозяйства Российской Федерации», — отметили в университете.

С момента появления раундапа среди ученых уже более 10 лет идут дискуссии о его потенциальном вреде как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Одни специалисты утверждают, что при низких концентрациях гербицид абсолютно безвреден, другие же говорят о том, что даже незначительное количество глифосата наносит непоправимый вред природе.

Наиболее часто раундап используется в агрокультуре. В идеале он должен помогать избавляться от сорняков и не оказывать негативный эффект на почву и продукты сельхозкультуры. Однако в недавнем исследовании ученые Академии биологии и биотехнологии ЮФУ изучили, какой эффект данный гербицид оказывает на почвенный микробиом, и выявили его опасность даже при низких концентрациях.

Ученые рассмотрели эффекты четырех концентраций гербицида, рекомендованных для агротехнического применения, а также 1/10, 1/100 и 1/1000 от этой концентрации.

«Было установлено, что глифосат подавляет образование бактериальных биопленок во всех исследованных концентрациях. Однако давать конкретные прогнозы о снижении плодородия в результате применения раундапа и его аналогов невозможно», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов, профессор кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии Иван Сазыкин.

В то же время, в связи с необходимостью поиска безопасной альтернативы раундапу, в ближайшие годы будет сильно возрастать доля биотехнологических методов агрокультуры и в целом роль биотехнологий в сельскохозяйственном производстве, добавил специалист. Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее, 17 апреля, агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева рассказала, что при выборе саженцев в питомниках стоит обращать внимание на однолетние и двухлетние саженцы, так как они быстрее приживаются.