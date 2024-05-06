Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Министерство обороны России в понедельник, 6 мая, показало кадры уничтожения российскими войсками безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.
«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило о поражении оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации позиционного района средств украинской противовоздушной обороны (ПВО) и пункта хранения безэкипажных катеров.
7 апреля ВС РФ уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО Киеву безэкипажными катерами. Также тогда российская армия нанесла поражение живой силе и технике армии Украины в 107 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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