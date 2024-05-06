В России произошло 471 ДТП за прошедшие выходные

За прошедшие выходные, 4–5 мая, на российских дорогах произошло 471 ДТП, в которых 71 человек погиб и 598 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 86 ДТП, в результате которых шестеро детей погибли, еще 100 были ранены. Пятеро погибших несовершеннолетних были пассажирами транспортных средств, один — водителем. Об этом 6 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, на федеральной автодороге «Каспий» в Волгоградской области 14-летний водитель-бесправник за рулем легковушки в разрешенном месте выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП грузовик опрокинулся на проезжей части, а виновник автоаварии от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Оренбургской области водитель легковой иномарки на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречным грузовиком. В результате четверо пассажиров иномарки, включая пятилетнюю девочку, которая перевозилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, погибли. Водитель легковушки и восьмилетняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства и не была пристегнута, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

ДТП с погибшими несовершеннолетними, в которых виновники происшествий съехали с дороги, произошли в Республике Калмыкия и Ивановской области. Виновниками обеих автоаварий стали мужчина и женщина, водительские удостоверения которым никогда не выдавались. Управляя легковыми автомашинами, они допустили съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате их несовершеннолетние пассажиры 7 и 13 лет, которые перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты, погибли.

В Ярославской области водитель легковой машины, водительского удостоверения у которого также никогда не было, не справился с управлением, после чего машина опрокинулась на проезжей части. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров, среди которых была 12-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье и не пристегнутая ремнем безопасности, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В Тульской области причиной ДТП стал внезапно выбежавший на проезжую часть лось. Погиб водитель иномарки, совершивший наезд на животное, и его шестилетняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Еще двое пассажиров иномарки получили телесные повреждения, один из которых был госпитализирован.

В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Перевозка детей в возрасте младше семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. В возрасте от семи до 12 лет перевозка возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах.

«Госавтоинспекция также призывает родителей усилить контроль за досугом подростков, а также доступностью для них транспортных средств. Не оставляйте для детей, не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории, ключей от мототранспорта, допуская тем самым возможность опасной поездки. Постоянно помните, что жизнь и здоровье юных участников дорожного движения целиком зависят от каждого из вас», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

3 мая сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. Сейчас штраф за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента, составляет 500 рублей.