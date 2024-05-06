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Экс-ректор Института им. Пушкина Трухановская подала иск против Минобрнауки

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Экс-ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская подала иск в суд против Минобрнауки РФ после своего увольнения с поста. С соответствующим документом 6 мая ознакомились «Известия».

«Прошу признать незаконным и отменить приказ об увольнении истца — Трухановской Натальи Сергеевны», — говорится в иске.

Также Трухановская потребовала восстановить ее в должности и взыскать с Минобрнауки 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уточняется, что трудовой договор между экс-ректором и министерством был заключен в сентябре 2022 года на пять лет. По словам Трухановской, за всё время ее трудоустройства к ней не возникало нареканий, наоборот, она регулярно получала премии за высокие показатели работы.

Так, 12 апреля она отработала свой последний рабочий день, однако ее никто об увольнении не уведомил. 14 апреля Трухановская ушла на больничный, но уже 19 апреля из СМИ узнала о том, что Минобрнауки разорвало с ней трудовые отношения.

«Работодатель надлежащим образом истца не уведомил об увольнении, не ознакомил ни с приказом об увольнении, ни с основанием, которое послужило увольнению, увольнение оформлено задним числом, что не допускается нормами трудового законодательства РФ», — резюмировал юрист Трухановской.

До этого, 24 апреля, экс-ректор обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность ее увольнения.

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Об увольнении Трухановской 19 апреля «Известиям» сообщили сотрудники вуза. При этом они, встретив у себя нового и.о. ректора Никиту Гусева, заявили, что официальных документов о кадровых перестановках не было.

В беседе с «Известиями» в тот же день Трухановская сообщила, что не знала о существовании приказа о своем увольнении. Тогда же экс-ректор высказалась, что причиной вероятного увольнения могли быть ее заявления о несовершенствах нормативной базы по тестированию мигрантов на знание русского языка для получения патента.

Минобрнауки, в свою очередь, заявило, что смена ректора вуза обусловлена «обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства».

До этого, 16 апреля, Рособрнадзор сообщил, что пяти вузам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и выдаче иностранным гражданам сертификата. В число таких учреждений попал и Институт русского языка им. А. С. Пушкина. Так, 8 апреля СК РФ указал на то, что вуз выдавал подложные сертификаты о владении русским языком. Было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

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