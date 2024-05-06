ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных БПЛА

Вооруженные силы России за сутки уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Также за этот период подразделения различных группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 122 районах.

В частности, российские военные сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

30 апреля ВС РФ поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов ВСУ. Также оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены два склада военно-технического имущества.

До этого, 29 апреля, армия России поразила цех сборки украинских беспилотников. Тогда же средства российские средства противовоздушной обороны сбили 22 БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.