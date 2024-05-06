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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» придерживался радикальных взглядов

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои хотел уехать в Сирию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом 6 мая сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, обвиняемый считал необходимым бороться при помощи оружия с теми, кто не разделяет его религиозные взгляды.

Выехать в Сирию он хотел с целью противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России, указано в материалах дела.

Лутфуллои арестовали 29 марта на два месяца, до 22 мая. Тогда он частично признал свою вину. Обвиняемый обжаловал арест, но Мосгорсуд отклонил апелляцию.

Лутфуллои родился в Таджикистане в 2000 году, не женат, детей нет. Имеет высшее образование, в последнее время трудоустроен не был. В Москве проживал в хостеле недалеко от станции метро «Щелковская».

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 12 человек.

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