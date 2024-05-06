Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» придерживался радикальных взглядов
Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом 6 мая сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По версии следствия, обвиняемый считал необходимым бороться при помощи оружия с теми, кто не разделяет его религиозные взгляды.
Выехать в Сирию он хотел с целью противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России, указано в материалах дела.
Лутфуллои арестовали 29 марта на два месяца, до 22 мая. Тогда он частично признал свою вину. Обвиняемый обжаловал арест, но Мосгорсуд отклонил апелляцию.
Лутфуллои родился в Таджикистане в 2000 году, не женат, детей нет. Имеет высшее образование, в последнее время трудоустроен не был. В Москве проживал в хостеле недалеко от станции метро «Щелковская».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 12 человек.