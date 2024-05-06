Волонтер рассказала об условиях жизни запертых в квартире в Москве кошек
В квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы в тяжелых условиях оказались заперты 30 кошек. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказала волонтер, занимающаяся их спасением.
По ее словам, квартира раньше принадлежала женщине, которая разводила кошек. Потом хозяйка жилплощади умерла, а унаследовавшие помещение люди не стерилизовали животных, которые расплодились, и их стало 30. Они живут в маленьком коридоре и не получают достаточно света, у них слишком мало лотков.
При этом к настоящему времени волонтеры забрали из квартиры уже 16 животных.
«16 кошек нашли приют благодаря волонтерам. На данный момент в квартире 14 кошек, доступа в квартиру нет», — сказала волонтер в беседе с «РИА Новости».
Некоторых из спасенных животных пришлось лечить. Помимо этого их стерилизовали и кастрировали. Волонтеры обратились во все инстанции, способные помочь в этой ситуации.
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