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События недели в фотографиях: православная Пасха, протесты в Грузии, китайцы на Луне

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На 40-й день после трагедии в «Крокус Сити Холле» люди собрались почтить память жертв у стихийного мемориала. Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме на православную Пасху вновь состоялось сошествие Благодатного огня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Христиане восточного обряда отпраздновали Пасху, один из главных праздников своей конфессии
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Фото: REUTERS/David Swanson

Полиция разогнала демонстрацию студентов в Университете Калифорнии в Лос-Анжелесе (UCLA) в защиту арабских жителей Палестины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Участники военно-патриотической акции «Символы Великой Победы» на Поклонной горе. Военнослужащие, кадеты, юнармейцы, активисты организаций «Волонтерская рота «Боевого Братства» и «Молодая гвардия Единой России» в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне развернули масштабные георгиевскую ленту, копию Знамени Победы и флаг движения «Юнармия»
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
В Тбилиси продолжились массовые акции протеста против закона об иноагентах
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Фото: REUTERS/Renan Mattos

Вышедшая из берегов река Рио-Гранде в Бразилии привела к масштабному наводнению

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Cheng
Китай запустил к Луне автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-6»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок
Лебедей выпустили после зимовки в Золотой пруд в московском парке «Сокольники»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве прошла финальная репетиция Парада Победы
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