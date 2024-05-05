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Утро надежды: как в России встретили Пасху

Светлое Воскресение празднуют от Камчатки до Запорожья
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Православные в России отмечают Пасху Христову, один из главнейших праздников христианства, символ победы над смертью. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Верующие во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Верующие во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
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Священник проводит обряд освящения куличей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Священник проводит обряд освящения куличей
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Верующие во время пасхальной службы в храме Казанской иконы Божией Матери в Херсонской области
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Верующие во время пасхальной службы в храме Казанской иконы Божией Матери в Херсонской области
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Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке
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В ожидании светлого праздника Пасхи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В ожидании светлого праздника Пасхи
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Новосибирске
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Верующая во время пасхальной службы в храме святого Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Верующая во время пасхальной службы в храме святого Георгия Победоносца в Мелитополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Икона Богоматери в главном храме Вооруженных сил РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Крестный ход у одного из столичных храмов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Пасхальное богослужение в главном храме Вооруженных сил РФ
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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим на Пасхальном крестном ходу у кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим на пасхальном крестном ходу у кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Верующие в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Участники пасхального крестного хода
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Пасха — это праздник победы над смертью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пасха — это праздник победы над смертью
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