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В «Цифровом ликбезе» школьников научат правилам безопасной интернет-торговли

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Фото: пресс-служба «Авито»
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«Авито» запускает первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте «Цифровой ликбез», основная цель которого — научить школьников грамотно покупать и продавать в интернете. Об этом сообщила пресс-служба платформы объявлений.

«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. „Авито“ не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей«, — пояснила директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Герои видеороликов Ряпушка Варя и ее друг Налим Максим узнают, как выбирать в интернете надежных продавцов и качественные товары, безопасно общаться, оформлять доставку. Также они познакомятся с правилами размещения объявлений. Помогает им в этом старшая сестра Вари Полина, которая отвечает на вопросы младших и объясняет, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами.

«Наш партнер „Авито“ в новом сезоне „Цифрового ликбеза“ поднимает крайне важную тему, которая касается безопасных сделок в интернете. Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от схем злоумышленников. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как публиковать объявления, отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей», — пояснила заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Ролики и методические рекомендации для учителей, которые помогут в использовании обучающих материалов для школьников, размещены на официальном сайте «Цифрового ликбеза», сообщили представители «Авито».

В поддержку старта своего дебютного сезона «Цифрового ликбеза» «Авито» запускает конкурс для школьников. Чтобы принять в нем участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес school@avito.ru. Итоги будут подведены в начале сентября. Десять авторов, чьи сценарии войдут в шорт-лист, получат специальные подарки от «Авито» и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании. Если победитель живет в другом городе, организацию поездки для него и сопровождающего взрослого компания берет на себя. А два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году.

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