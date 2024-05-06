В России продлят фиксацию цен на минудобрения на уровне 2022 года

В России будет продлена мера по фиксации цен на минеральные удобрения. Их предельная стоимость останется на уровне 2022 года, сообщили 6 мая в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений», — уточнили в антимонопольном органе.

Также там напомнили, что понедельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. Они предусматривали установление стоимости на уровне не выше за период май—июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022-го.

«В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году. Также ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг цен. Факты превышения предельных цен не выявлены», — отметили в антимонопольном органе.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что правительство РФ продлило с 1 июня по 30 ноября 2024 года квоту на вывоз минеральных удобрений в объеме свыше 19,7 млн т. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

До этого, 17 апреля, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал, что Россия является традиционным поставщиком удобрений в Европейский союз. По его словам, потребность стран в этом товаре сохраняется.